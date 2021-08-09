أردوغان يتسلم دعوة لحضور اجتماع قادة دول الجوار في بغداد

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أول من أمس، أن الوزير فؤاد حسين سلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع قادة دول الجوار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن حسين سلّم الرئيس التركي دعوة من الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة لدول جوار العراق.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

ويستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الجاري، بهدف مناقشة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة.

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