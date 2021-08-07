إسبانيا تمدد الحجر الصحي للزوار من 6 دول

المصدر: مدريد - أ ف ب

مددت إسبانيا اليوم، حتى 27 أغسطس الحجر الصحي لعشرة أيام الذي فرض على الوافدين من ست دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية تأثرت في شكل كبير بكوفيد-19، وفق ما اعلنت وزارة الصحة اليوم.

وهي المرة الثانية يمدد هذا الإجراء.

وعلى الركاب الواصلين الى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام.

وتعتبر هذه الدول الست "عالية الخطورة" بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها.

واسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 الف شخص في إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4,5 ملايين شخص.

وبات أكثر من ستين في المئة من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news