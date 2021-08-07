سيارة تقتحم صيدلية في لبنان.. وقوى الأمن توضح

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نشرت صفحة قوى الأمن الداخلي اللبناني مقطع فيديو يوثق اقتحام صيدلية من قبل سيدة بواسطة سيارتها، موضحة حيثيات هذا الحادث.

وأفادت المديرية العامة لقوى​الأمن الداخلي في لبنان​، بأنه «يتم تداول عبر واتساب​ ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عن سيدة اقتحمت بسيارتها صيدلية في محلّة ​ذوق مصبح​ بسبب عدم بيعها الدواء».

وفي بيان عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​، أكدت قوى الأمن أنه «بعد التحقيق من قبل القطعة المعنيّة، تبيّن أنه طرأ عطل ميكانيكي في السيارة ولم تتمكن السائقة من السيطرة عليها، مما أدّى إلى دخولها إلى الصيدلية».

وكانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية أفادت بأن «السيدة اقتحمت الصيدلية بسيارتها، بعد رفض إعطائها الدواء الذي طلبته، وفق المعلومات الأولية».

ويظهر مقطع الفيديو اقتحام السيارة للصيدلية وتكسيرها للواجهة، فيما تمكن الفريق الطبي العامل في الصيدلية من الهروب والنجاة من هذا الحادث.

ويشهد لبنان أزمة دواء، إلى جانب أزمة المحروقات، وذلك جراء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وانهيار العملة الوطنية بشكل كبير أمام الدولار، حيث يعاني البلد حاليا من الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن جائحة كورونا، فضلا عن الأثر المادي والبشري الكارثي لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل عام.

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