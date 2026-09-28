عث العين.. زيت شجرة الشاي وصفة العلاج

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن عث العين المعروف باسم «ديموديكس» هو جزء من الفلورا الطبيعية للبشرة؛ حيث يعيش في بُصيلات الشعر والغدد الدهنية.

وأضافت الجمعية أنه إذا تكاثر العث بشكل مفرط، فإنه سرعان ما يُصبح مصدر إزعاج؛ إذ إنه قد يُسبب التهاب العين، الذي تتمثل أعراضه النموذجية في: حرقان وحكة و/أو احمرار في العين، وشعور بوجود جسم غريب، ولزوجة الجفون، وتشوش الرؤية، وقشور أسطوانية عند قاعدة الرموش، والتي تُحيط بالرموش كطوق صغير. ولتأكيد التشخيص، يمكن للطبيب أخذ رموش فردية وفحصها تحت المجهر بحثاً عن العث.

ويمكن مواجهة تكاثر العث بشكل مفرط بواسطة مستحضرات تحتوي على زيت شجرة الشاي، التي يتم تطبيقها يومياً. وتتوافر هذه المستحضرات في الصيدليات من دون وصفة طبية على شكل رغوة أو جل.

ويراعى عدم استخدام زيت شجرة الشاي النقي غير المخفف، لأنه قد يُسبب تهيجاً شديداً للعين.

• تتوافر مستحضرات زيت شجرة الشاي في الصيدليات من دون وصفة طبية على شكل رغوة أو جل.