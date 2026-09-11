حمدان بن محمد: في دبي نقيس معايير التميز بالأثر الإيجابي في حياة الناس

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيساً في بناء وتطوير منظومة صحية عالية الكفاءة والاعتمادية، وذلك مع تكامل دور القطاع الخاص مع نظيره الحكومي في تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المجتمع من الدواء والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، إلى مركز التوزيع التابع لصيدليات «أستر» في دبي، في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارة، والوقوف على مستوى كفاءة منظوماتها، ومدى مواكبتها لنهج دبي في تحقيق أعلى مستويات التميز في ما تقدمه من خدمات، وإسهام تلك القطاعات في إنجاز أهدافها الاستراتيجية التي يأتي في مقدمتها توفير شتى الضمانات التي تكفل أفضل مستويات الصحة لجميع أفراد المجتمع.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ضمن متابعتي المستمرة لنمو قطاع الأعمال في دبي، زرت اليوم مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في مدينة دبي الصناعية، واطلعتُ على منظومته المتطورة التي تسهم في تعزيز سرعة ودقة وكفاءة تخزين الأدوية وتوزيعها».

وأضاف سموه: «يدعم المركز نحو 75 ألف معاملة يومياً، ويخدم شبكة تضم 485 صيدلية ومنشأة صحية. القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية، وفي دبي نقيس معايير التميز والابتكار بقدرتهما على اختصار الوقت، والارتقاء بجودة الخدمات، وترك أثر إيجابي في حياة الناس».

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على آليات عمل مركز التوزيع، المقام على مساحة نحو 145 ألف قدم مربعة، في مدينة دبي الصناعية، ويُعد من بين الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث استمع سموه إلى شرح قدمه المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية»، الدكتور آزاد موبن، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، أليشا موبن، حول العمليات التشغيلية الداعمة لشبكتها التي تخدم دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تأكيداً لدورها كإحدى أبرز المؤسسات العاملة في مجال قطاع الرعاية الصحية والخدمات الصيدلانية في المنطقة.

وأثنى سموه خلال الزيارة على ما شاهده من أسلوب عمل مبتكر يعزز كفاءة الخدمات، والقدرة على توزيع الدواء بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة، بما يدعم قدرة المجموعة على تلبية التزاماتها تجاه المجتمع، معرباً سموه عن أمنياته للمجموعة مزيداً من التطور والتوسع في تبني الحلول المبتكرة التي تساعد على رفع مستويات الأداء، وتسهم في تحقيق مزيد من التميز لمنظومة الرعاية الصحية في الدولة.

ورافق سموه، خلال الزيارة، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك.

يذكر أن مركز توزيع أستر في دبي يدعم نحو 75 ألف معاملة يومياً، من خلال شبكته التي تضم 350 صيدلية، و120 عيادة طبية، و15 مستشفى، إضافة إلى مركز التوزيع الآلي، ضمن نموذج متطور يزيد كفاءة تخزين وتوزيع الدواء عبر شبكته في دولة الإمارات.