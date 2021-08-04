الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

المصدر: بكين - أ ف ب

سجلت الصين أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ 6 أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحورة دلتا.

وأفادت سلطات الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، عن 71 إصابة جديدة انتقلت محليا وهي الحصيلة الأعلى منذ 6 أشهر، في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفيروس منذ أشهر بإجراء فحوص تطال مدنا بأكملها وعزل ملايين الأشخاص.

وكانت بكين قد تباهت بنجاحها في القضاء على (كوفيد-19) ما سمح للاقتصاد بالانتعاش والعودة إلى حياة طبيعية، لكن التفشي الأخير للفيروس يهدد إنجازاتها مع قرابة 500 حالة إصابة انتقلت محليا منذ منتصف يوليو الماضي، عقب الكشف عن بؤرة إصابات بين عمال نظافة في مطار نانجينع بمقاطعة جيانغسو.

وأفادت ووهان، المدينة الذي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في 2019، عن أول إصابات محلية بها منذ أكثر من عام وأعلنت أمس أنها بصدد إطلاق برنامج فحوص على نطاق واسع لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

واصطف الأهالي في طوابير أمام مراكز فحوص في عز الصيف الحار، وكانوا يحملون مراوح ورقية فيما كان عمال الصحة الذين يرتدون بزات واقية، يأخذون عينات من حلقهم لفحصها.

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