بايدن يدعو حاكم نيويورك إلى الاستقالة بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

المصدر: نيويورك - د ب أ

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة من منصبه، وجاءت دعوة بايدن بعدما خلص تحقق أجرته المدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس إلى أن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء مما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

وقال بايدن: "أعتقد أنه يتعين عليه أن يستقيل"، مكررا دعوات صدرت في وقت سابق من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد الكشف عن نتائج التحقيق.

من جانبه، نفى كومو ارتكاب أي مخالفات.

وقالت جيمس في وقت سابق إن كومو قام بـ "ملامسة غير مرغوب فيها" وتقبيل لموظفات حكوميات حاليات وسابقات وكذلك نساء من خارج حكومة الولاية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتقوم المدعية العامة، وهى ديمقراطية بالتحقيق مع كومو، منذ مارس بعد أن وجهت مسؤولة التنمية الاقتصادية السابقة ليندسي بويلان أول اتهامات ضده في شهر ديسمبر الماضي.

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