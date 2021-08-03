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    اليابان تسجل 10 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

    المصدر:
    • طوكيو - د ب أ
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    أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا.

    وذكرت وكالة "جي جي برس" للأنباء أن عدد حالات الإصابات اليومية الجديدة في أنحاء البلاد وصل إلى 10 آلاف و559 حالة حتى الساعة 0545 مساء بالتوقيت المحلي (0845 صباحا بتوقيت جرينتش).

    من ناحية أخرى، ارتفع عدد المرضى الذين وصفت حالتهم بالخطيرة على مستوى البلاد بواقع 50 مريضا عن اليوم السابق، ليصل إلى 754 مريضا، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة اليابانية.

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