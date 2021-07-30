عون يبدي استعداده للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - د ب أ

أبدى رئيس الجمهوريّة اللبنانية، العماد ميشال عون استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي في حال قرر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الاستماع إليه، مشيراً إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار المرفأ.

جاءت تصريحات عون خلال استقباله اليوم الجمعة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي«حيث تمّ التداول في مختلف الشؤون القضائيّة»، بحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

وأشار عون «إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020».

وأبدى رئيس الجمهوريّة «استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة»، مع حرصه على مجريات التحقيق وسريّته وسلطان تقدير المحقق العدلي.

واعتبر «أنّ لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه وأنّ العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختصّ والذي تتوافر في ظلّه ضمانات القضاة والمتقاضين معاً.»



يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص.

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