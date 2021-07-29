تنفيذ حدّ الحرابة بسعودي ينتمي إلى تنظيم «داعش»

المصدر: الرياض - د ب أ

نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس، حكم حد الحرابة قتلاً في سعودي أقدم على اعتناق المنهج التكفيري، والانتماء إلى تنظيم داعش واقتحام أحد المصارف بمدينة جيزان جنوب غرب المملكة، بحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن البيان القول إن «محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي - سعودي الجنسية - ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، ويؤيده في أعماله الإرهابية، ويتبني أفكار التنظيم وسعى لتحقيق أهدافه».

وأوضح البيان أن المدعو قام باقتحامٍ مسلحٍ لأحد المصارف في مدينة جيزان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمداً وعدواناً، مما نتج عنه مقتل يحي بن أحمد بن محمد شيبان، وعبدالله بن عبده بن محمد بكر، وإصابة اثنين آخرَين، واحتجاز آخرين، وتسبب بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار باتجاههم، وحيازة واستعمال السلاح للإخلال بالأمن، وإعادة تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطي المخدرات.

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