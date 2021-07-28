سجن ملياردير صيني 18 عاما بتهمة "إثارة القلاقل"

المصدر: بكين - أ ف ب

قضت محكمة صينية بسجن قطب الزراعة سان دوو لمدة 18 عاما اليوم، لإدانته بسلسلة جرائم تشمل "إثارة القلاقل" بعدما جرت محاكمة الملياردير المدافع عن حقوق الإنسان سرّا.

وأفادت المحكمة في غاوبيديان قرب بكين بأن سان أدين بجرائم بينها "حشد مجموعة من الأشخاص للاعتداء على أجهزة الدولة" و"عرقلة الإدارة الحكومية" و"الدخول في مشاحنات وإثارة القلاقل"، وهو مصطلح يستخدم عادة ضد المعارضين.

تج/لين/غد

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