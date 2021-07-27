صحف عربية.. «الصحة الأردنية» تدعو إلى تجنب شراء الأطعمة من الباعة المتجولين

المصدر: عن «الدستور» الأردنية

وجهت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة العديد من النصائح للمواطنين بشأن حفظ مجموعة من الأطعمة، منها الشاورما والمعجنات.

وقالت المديرية: «لحصولك على وجبة شاورما صحية ونظيفة لاحظ الشروط التالية: التزام العامل بقواعد النظافة العامة والشخصية والسلوك الصحي، وارتداء العامل الزي المخصص للعمل مع غطاء الرأس، ووجود سيخ الشاورما داخل حدود المحل لحمايته من الملوثات الخارجية، والمايونيز في شرائح صغيرة مصنعة، ونظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تداول الشاورما».

وأضافت «يتوجب عدم إضافة الدهن الناتج عن الطهي إلى وجبتك، والتأكد من عدم استخدام بقايا الشاورما والسلطات المجهزة من اليوم السابق، والتأكد من أن المايونيز المستخدم مبستر ومصنع في مصانع مرخصة، واطلب تقطيع الشاورما على شكل شرائح رقيقة ناضجة».

ونوهت إلى أنه لضمان سلامة الغذاء والوقاية من التسممات الغذائية، يتوجب إذابة اللحوم بأنواعها بوضعها على الرفوف السفلى في الثلاجة قبل موعد إعدادها بمدة كافية، وحفظ الطعام المطبوخ في الثلاجة، وعدم تركه على درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد على ساعة واحدة، وحفظ كميات من الطعام في الثلاجة، بما يتناسب مع سعتها بحيث يسمح للهواء البارد بالدوران لتبريد الطعام والمحافظة عليه، واستعمال أسطح «مفرمة» وأدوات خاصة لتقطيع وإعداد اللحوم بأنواعها، وأخرى لتقطيع الخصار.

كما دعت إلى ضرورة التأكد عند شراء المعجنات من حفظها داخل ثلاجات مبردة، فضلاً عن تجنب شراء الأطعمة والأشربة المختلفة من الباعة المتجولين، لعدم توافر الشروط الصحية في ما يتعلق بتحضير تلك الأطعمة، أو عرضها مكشوفة للغبار والذباب في درجات حرارة عالية.

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