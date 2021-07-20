فرنسا تسجل 18 ألف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

المصدر: باريس - وام

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق مع تسجيل 18 ألف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل أقل من 7 آلاف الأسبوع الفائت.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية: "لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150 % على مدى أسبوع، لم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ مايو الماضي".

وأضاف: "التلقيح هو سلاحنا ضد الفيروس، الوقت لم يعد للتشكيك والتردد، الوقت هو للمناعة الجماعية، إنها مسؤولية مشتركة وهي الوسيلة الوحيدة للتخلص من كوفيد-19 لمرة واحدة وأخيرة".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد أعلن في وقت سابق اليوم أن هدف تطعيم 40 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح يجب أن يتحقق نهاية يوليو الجاري.

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