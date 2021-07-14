إثيوبيا تتحدث عن موقف قطر من قضية سد النهضة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نقلت السفارة الإثيوبية لدى الدوحة أن السلطات القطرية تدعم حق إثيوبيا في التنمية وتعتبر أن المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي.

وقالت السفارة، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن السفيرة الإثيوبية لدى الدوحة، سامية زكريا غوتو، التقت اليوم الأربعاء بوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان سعيد المريخي، حيث أكد الأخير أن بلاده "تدعم حق إثيوبيا في التنمية كما أنها لم تغير موقفها الثابت من قضية سد النهضة".

وأشار المريخي، حسب البيان الإثيوبي، إلى أن "مناقشة قضية سد النهضة شأن يخص الاتحاد الإفريقي ويجب مواصلة بحثها".

ክብርት አምባሳደር ሳሚያ ዘካሪያ ከቀጠር ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚስተር ሱልጣን ቢን ሳዓድ አል ሙሬይኪ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። 1/3 @DemekeHasen @mfaethiopia @MfaethiopiaA @fanatelevision @EthiopianNewsA pic.twitter.com/BpXXp88LCZ — Ethiopian Embassy in Doha (@EthiopiaInQatar) July 14, 2021

وأشارت السفارة الإثيوبية أيضا إلى أن المناقشات تطرقت إلى القضايا الثنائية بين البلدين.

ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا حول اللقاء الذي جرى في الدوحة، قائلة إن الطرفين استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

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