البحرين تضع دولتين عربيتين على القائمة الحمراء وتعلق دخول المسافرين منهما

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين عن تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية، بإدراج (موزمبيق، ميانمار، زيمبابوي، منغوليا، ناميبيا، المكسيك، تونس، إيران، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، جمهورية العراق، الفلبين، بنما، ماليزيا، أوغندا، والدومينيكان) إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً وهي (الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، نيبال، وفيتنام).

ونوهت شئون الطيران المدني البحريني بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، والتي تتطلب من جميع المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين إلى مملكة البحرين من هذه الدول البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، وإجراء فحص مختبري عند الوصول، وإجراء الفحص المختبري في اليوم العاشر من الوصول، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحوصات عبر تطبيق "مجتمع واعي"، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، وتطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام للبالغين من العمر 6 سنوات فما فوق في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

يذكر أنّ الدول المدرجة على القائمة الحمراء يتم إضافة الدول أو أزالتها منها بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.

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