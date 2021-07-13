فيديو مأساوي لضحايا حريق مستشفى الحسين بالعراق

المصدر: متابعات - شريف مهدي

تداولت وسائل إعلام عراقية فيديو يتضمن مشاهد صادمة ومروعة لأعداد ضحايا حريق مركز عزل مصابي كورونا بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار، فيما ذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات جراء الحريق بلغ 70 شخصاً حتى اللحظة.

ونشرت قناة "دجلة" الفضائية الفيديو في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعنونت الفيديو بأنه "مشاهد فظيعة لجثث مجهولة الهوية بالطب العدلي في ذي قار".

واندلع الحريق الليلة الماضية وأكدت المصادر أن بعض ضحايا حريق مركز العزل لازالوا تحت الأنقاض، ومن بين الضحايا أشخاص كانوا مرافقين للمرضى.

وغرّد الرئيس العراقي برهم صالح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً إن فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، هي نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات.

وأضاف صالح أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئاً بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين، وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الكاظمي قرر البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجه فريق حكومي فوراً إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً، وسحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.

وقرر الكاظمي أيضاً توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.

مشاهد فظيعة لجثث مجهولة الهوية بالطب العدلي في ذي قار#فاجعة_مستشفى_الحسين#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/qdPVLSSGxe — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) July 12, 2021

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