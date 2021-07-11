مقتل 12 اثر سقوط حافلة في حفرة بتركيا

المصدر: أنقرة - رويترز

قالت السلطات المحلية إن حافلة تقل مهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنجلادش تحطمت في شرق تركيا في ساعة مبكرة اليوم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين.

وقال مصدران محليان مطلعان لرويترز إن الحادث وقع في منطقة مرادية بمحافظة وان قرب الحدود مع إيران حيث اشتعلت النيران في الحافلة عقب سقوطها في حفرة.

وقال المصدران إنه تم القبض على صاحب الحافلة.

وتعد تركيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وعادة ما يعبر مهاجرون أغلبهم من إيران وأفغانستان وباكستان الحدود الإيرانية إلى تركيا سيرا على الإقدام قبل نقلهم إلى مدن في غرب تركيا مثل اسطنبول وأنقرة.

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