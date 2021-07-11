حادث سير بالجزائر.. 9 قتلى و32 جريحاً

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر سقوط تسعة قتلى و32 جريحا جراء حادث سير وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية بولاية غرداية جنوبي الجزائر فقد وقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين على خط المنيعة الجزائر وشاحنة محملة بفاكهة الدلاع قادمة من ولاية معسكر.

وأضاف البيان أن جراح المصابين متفاوتة الخطورة، وتم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات.

وأسفر الحادث أيضا عن تحطم شبه كلي للحافلة والشاحنة.

وكانت البلاد قد شهدت حادثا داميا ليلة الأول من أمس، على الطريق الرابط بين مدينتي قسنطينة وجيجل شرقي الجزائر، وأسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 11 آخرين جراء اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة مسافرين.

وحسب إحصاءات المندوبية الوطنية لأمن الطرق بالجزائر، فقد لقي أكثر من 1300 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 13600 آخرين إثر وقوع 10292 حادث مرور على المستوى الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021.

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