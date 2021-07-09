كوبا تمنح لقاح «عبدالله» المضاد لكورونا ترخيصاً طارئاً

المصدر: هافانا - أ ف ب

رخصت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في كوبا الجمعة الاستخدام الطارئ للقاح المرشح «عبدالله» الذي تم تطويره في الجزيرة، وهو أول لقاح مصمم ومطور بالكامل في أميركا اللاتينية.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في تويتر إنها قررت «منح ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح الكوبي عبدالله (...) بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمعايير المطلوبة من حيث الجودة والسلامة والفعالية».

و«عبدالله» هو الأبرز بين خمسة لقاحات تم تطويرها في كوبا، وهو فعال بنسبة 92.28 بالمئة ضد خطر الإصابة بكوفيد بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية «بيو كوبا فارما» الحكومية.

وثمة في كوبا أربعة لقاحات أخرى مرشحة، بينها لقاح «سوبيرانا 2» الذي جعلت النتائج الجزئية لفعاليته (62 بالمئة بعد جرعتين من الجرعات الثلاث) الباحثين واثقين من الحصول على ترخيص لاستعماله قريبا.

وتلقى حتى الثلاثاء حوالي 6.8 مليون كوبي جرعة واحدة على الأقل من «عبدالله» أو «سوبيرانا 2» في إطار برنامج تلقيح في المناطق الأكثر تضررا في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

وصار نحو 1.2 مليون من إجمالي 11.2 مليون ساكن محصنين بشكل كامل.

وكوبا التي سجلت 224.798 إصابة و1459 وفاة تأمل في تلقيح 70 بالمئة من سكانها بحلول نهاية أغسطس واستكمال تحصين البقية في غضون هذا العام.

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