إغلاق مدينة صينية بسبب بؤرة جديدة لكورونا

المصدر: بكين - أ ف ب

أعلنت الصين اليوم الأربعاء عن بؤرة إصابات متزايدة في مدينة صغيرة عند الحدود مع ميانمار التي تشهد اضطرابات سياسية وانتشارا للوباء.

وعززت قوات الأمن في إقليم يونان الصيني في جنوب غرب البلاد تواجدها قرب الحدود بهدف منع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها.

وبعد حملة فحوصات مكثفة في مدينة رويلي الحدودية، أفادت السلطات الصحية الأربعاء عن 15 إصابة محلية، بينهم 12 شخصاً من ميانمار.

وفرضت السلطات إغلاقاً في هذه المدينة التي تعد 270 ألف نسمة وبات يتعين على السكان البقاء في منازلهم وإغلاق المدارس وكذلك المتاجر باستثناء بعض الأسواق والصيدليات والمستشفيات.

وسبق أن رصدت ثلاث بؤر في رويلي وتم احتواؤها سريعا منذ بدء انتشار الوباء.

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