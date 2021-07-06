بعد السجن المشدد 15 عاماً.. نظر قضايا بطرس غالى بفساد الجمارك

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تشهد أروقة المحاكم المصرية، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة أبرزها، محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك".

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

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