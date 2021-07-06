    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بعد السجن المشدد 15 عاماً.. نظر قضايا بطرس غالى بفساد الجمارك

    المصدر:
    • متابعات - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    تشهد أروقة المحاكم المصرية، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة أبرزها، محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك".

    وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك".

    وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

    طباعة
    أعلى