الإمارات تعلن منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم إيقاف القدوم منها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقا الإعلان عن وقف القدوم منها و التي تشمل (الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب أفريقيا و نيجيريا)، ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

و مع بدء موسم السفر و في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة و الخاصة بفيروس (كوفيد 19 ) و أي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.. و شددتا على ضرورة التزام مواطني الدولة بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس (كوفيد 19 ) خلال فترة سفرهم و التقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بالدولة المتواجدين بها و حسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة .. وسيسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة المتواجدين بها والجهات الصحية في الدولة وباتباع كافة الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقله.

و تهيب " وزارة الخارجية والتعاون الدولي " بالمواطنين كافة ضرورة التسجيل في " خدمة تواجدي " قبل سفرهم لضمان تقديم الدعم الكامل لهم خلال في فترة سفرهم.

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