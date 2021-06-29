مقتل "أبو درع" إثر اشتباكات في بغداد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة"سبوتنيك" الروسية، أمس الثلاثاء، بمقتل قيادي بارز سابق في "جيش المهدي" الذي أسسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إثر اشتباكات مع القوات العراقية جنوب غربي العاصمة بغداد.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قوة من مكافحة الإجرام في الكرادة اشتبكت مع القيادي السابق في جيش المهدي، نصير أبو درع، في شارع الضغط في حي الرسالة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن إصابته بجروح، نُقل على أثرها إلى مستشفى اليرموك حيث لقي حتفه متأثرا بإصابته بعدة إطلاقات نارية.

ونوه إلى أن ملاحقة القيادي السابق، من قبل القوة الأمنية لاعتقاله وفقا لأوامر أمنية لارتكابه أفعالا "لم يكشفها المصدر".

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