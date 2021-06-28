بريطانيا تحقق في كيفية تسريب مقطع وزير الصحة المستقيل

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

تُجري الحكومة البريطانية تحقيقاً للكشف عن كيفية تسريب لقطات لوزير الصحة المستقيل، مات هانكوك، وهو يحتضن مساعدته في مكتبه الخاص، ووصفت وكالة «بلومبرغ» للأنباء ما حدث بأنه خرق أمني محرج لرئيس الوزراء، بوريس جونسون.

وقال وزير شؤون إيرلندا الشمالية، براندون لويس، إن وزارة الصحة ستجري تحقيقاً داخلياً بهذا الشأن.

وأكد أن الحكومة تريد «ضمان عدم إمكانية تكرار مثل هذا الموقف مرة أخرى».

واستقال هانكوك بعد صور ومقطع فيديو، نشرتها صحيفة «ذا صن»، وهو يحتضن ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو.

وقالت «صنداي تايمز» إن الكاميرا كانت مخبأة داخل كاشف دخان، من دون أن تذكر مصدر المعلومات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news