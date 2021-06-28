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    بنغلاديش تحظر عمل وسائل النقل العام

    المصدر:
    • دكا ■ د.ب.أ
    التاريخ:

    أعلنت الحكومة البنغلاديشية، أمس، عزمها حظر وسائل النقل العام، بداية من اليوم، وذلك بالتزامن مع تسجيل البلاد حصيلة قياسية للوفيات اليومية بـ«كورونا».

    ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إخطار صادر من الحكومة، أن جميع مراكز التسوق والمواقع السياحية والمنتجعات وأماكن الترفيه، ستظل مغلقة أيضاً بموجب القواعد الجديدة للسيطرة على تفشي الفيروس، وأعلنت بنغلاديش، أمس، تسجيل 119 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو أعلى عدد يومي لحالات الوفاة منذ بداية الجائحة، وسجلت أيضاً 5268 إصابة جديدة.

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