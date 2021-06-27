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    انخفاض الإصابات والوفيات بـ" كورونا " في روسيا

    المصدر:
    • موسكو -وام
    التاريخ:

    شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .

    وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 20 ألفا و 538 إصابة جديدة و599 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .. لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ خمسة ملايين و 451 ألفا و291 إصابة ، وبلغ عدد الوفيات 133 ألفا و282 حالة وفاة وتماثل 12728 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و956 ألفا و714 شخصا.

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