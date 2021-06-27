لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

قطع لبنانيون، أمس، الطرقات في عدد من المناطق في العاصمة بيروت وشمال وجنوب وشرق البلاد، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى أمس عتبة الـ17000 ليرة لبنانية.

واستخدم المحتجون النفايات والعوائق والأحجار في قطع الطرق في العاصمة بيروت، وأقدم عدد من سائقي الحافلات على قطع الطرقات شمال مدينة صيدا احتجاجاً على إبقاء محطات الوقود مقفلة، والوقوف بالطوابير للحصول على البنزين. وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية وافترش بعضهم الطريق، ورددوا شعارات ضد «الطبقة السياسية».

وأعلنت غرفة التحكم المروري عن قطع الطرقات في وادي البقاع شرق لبنان في مناطق بر الياس، وشتورا، وغزة، وسعدنايل، وتعلبايا.

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