وفاة ناشط فلسطيني إثر اعتقاله.. والأمم المتحدة تطالب بتحقيق

المصدر: الخليل ■ رويترز

توفي مرشح برلماني منتقد للسلطة الفلسطينية، أمس، بعد أن اعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية، مما أثار مطالب دولية بفتح تحقيق.

وذكر أقارب نزار بنات، أنه تعرض لضرب مبرح أثناء اعتقاله في الخليل بالضفة الغربية أمس.

وبنات (43 عاماً) ناشط اجتماعي معروف اتهم السلطة الفلسطينية بالفساد. على «تويتر» كتب مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، إنه منزعج وحزين لوفاة بنات ودعا إلى تحقيق شفاف. وكتب وفد الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية على «تويتر»، «يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news