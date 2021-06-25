«تسونامي كورونا» يضرب تونس و«الوضع كارثي»

المصدر: تونس ■ رويترز

قال عضو في اللجنة العلمية بتونس لـ«رويترز»، أمس، إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثياً، وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء. ودعت اللجنة العلمية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشاراً أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية. وقال الدكتور أمان الله المسعدي «موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد. إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية، وعدد الوفيات يتجاوز أحياناً 100 حالة يومياً، وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء».

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