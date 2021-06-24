"فايزر" تطمئن العالم: لقاحنا فعال بدرجة كبيرة ضد سلالة دلتا

المصدر: تل أبيب - رويترز

قال مسؤول بشركة فايزر في إسرائيل، اليوم الخميس، إن لقاح فايزر-بيونتيك فعال بدرجة كبيرة في الوقاية من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التي أثارت قلقاً واسعاً حول العالم.

وقال ألون رابابورت مدير فايزر الطبي في إسرائيل، لراديو الجيش الإسرائيلي: "ما لدينا الآن من بيانات جمعناها عبر الأبحاث التي نجريها في المختبر وتشمل بيانات من الأماكن التي حلت فيها سلالة دلتا الهندية محل السلالة البريطانية كأكثر السلالات انتشارا، تشير إلى أن لقاحنا فعال جدا، بنحو 90%، في منع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا".

حملة التطعيم لدى إسرائيل واحدة من أكثر الحملات تقدما في العالم وتعتمد بالأساس على لقاح فايزر-بيونتيك. وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة بوزارة الصحة شارون إلروعي – برايس، إن إسرائيل ليس لديها بعد بيانات كافية تتيح لها الوقوف على فاعلية اللقاح في مواجهة سلالة دلتا.

وأضافت في تصريحات للصحافيين أمس الأربعاء "نجمع البيانات حاليا. نشهد الآن فقط أولى حالات الإصابة بسلالة دلتا في إسرائيل، نحو 200 إصابة، لذا سنعرف المزيد قريباً.

كان تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا، حيث تنتشر سلالة دلتا على نطاق أوسع، قد خلص إلى أن لقاحي فايزر-بيونتيك وأسترا زينيكا يحميان بنسبة تزيد عن 90 بالمئة من الحاجة لتلقي العلاج بالمستشفيات للمصابين بهذه السلالة.

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