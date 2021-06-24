مصر.. السماح بدخول المسافرين الحاصلين على اللقاح دون اختبار (PCR)

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم، إن مصر ستسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات كاملة من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول دون إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).

ويجب على المسافرين تقديم شهادات تتضمن رمز الاستجابة السريعة (كيو.آر كود) تفيد بأنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات كوفيد-19 الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم.

وسيخضع الوافدون من البلدان المتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا لاختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار (PCR).

وسجلت مصر أمس 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 278761 حالة. غير أن المسؤولين والخبراء يقولون إن عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير، لكنه لا ينعكس في الأرقام الحكومية بسبب معدلات الاختبار المنخفضة واستبعاد نتائج الاختبارات الخاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news