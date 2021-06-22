البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين

المصدر: استوكهولم ■ أ.ف.ب

حجب البرلمان السويدي الثقة، أمس، عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، ما يمنحه أسبوعاً إما لتقديم استقالته أو للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبحسب نتيجة التصويت، أيّدت غالبية مطلقة من 181 نائباً من أصل 349 حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014. وعارض 109 نواب حجب الثقة، فيما امتنع 51 عن التصويت.

جاءت هذه الخطوة نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه، الأسبوع الماضي، بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة.

وللتمكن من إسقاط الحكومة، انضمت أصوات الحزب الشيوعي السابق إلى أصوات اليمين واليمين المتطرف.

وبعد 11 عملية تصويت على حجب الثقة لم تفض إلى نتيجة في تاريخ السويد السياسي، أصبح ستيفان لوفين أول رئيس وزراء يسقط بهذه الطريقة.

وبات أمامه مهلة أسبوع للدعوة إلى انتخابات مبكرة في عز الصيف أو الاستقالة فعلياً.

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