قطر تستقبل السفير السعودي الجديد

المصدر: الدوحة ■ وكالات

تسلم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أعرب الوزير محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تمنياته للسفير الجديد، بـ«التوفيق والنجاح في أداء مهامه».

وأكد وزير الخارجية القطري لمنصور بن خالد بن فرحان آل سعود، «تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات».

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتفقت في يناير على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.

• وزير الخارجية القطري يؤكد للسفير السعودي تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news