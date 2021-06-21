صاروخ يستهدف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ أميركيين

المصدر: بغداد ■ وكالات

استهدف هجوم بصاروخ، أمس، قاعدة «عين الأسد»، التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار في غرب العراق، على ما أفاد مصدر أمني.

بالمجمل استهدف 43 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، لاسيما السفارة الأميركية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل.

وتزامن ذلك مع سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم جنود في بغداد ومدن عراقية عدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة انفجار عبوات ناسفة، وهجمات مسلحة.

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