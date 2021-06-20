واشنطن تمنح تايوان 2.5 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كوفيد-19»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلنت الولايات المتحدة أمس، أنها أرسلت 2.5 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» إلى جزيرة تايوان التي ذاع صيتها لحسن إدارتها الأزمة الوبائية، فيما تعاني ارتفاع عدد الإصابات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على موقع «تويتر» «هبتنا المكوّنة من 2.5 مليون جرعة لقاح في طريقها إلى تايوان، التي أتاحت شراكتها الصحية مع الولايات المتحدة إنقاذ أرواح هنا وفي أرجاء العالم».

ويفوق حجم المنحة بثلاثة أضعاف عدد الجرعات التي وعد بها وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أثناء زيارته الجزيرة بداية يونيو.

وكانت تايوان تلقت إشادات خارجية لنجاعة تصديها الأوّلي للجائحة وتسجيلها عدداً محدوداً جداً من الإصابات في العام الأول.

غير أنّ هذه الجزيرة ذات الـ23 مليون نسمة تواجه اشتداد الأزمة الوبائية.

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