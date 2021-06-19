بروتوكول أوروبي للمسافرين المطعمين

المصدر: بروكسل ■ وام

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بروتوكولاً جديداً لسلامة صحة الطيران، يوفر مبادئ توجيهية محدثة للسفر الجوي. ومن التغييرات الملحوظة المبادئ التوجيهية المحدثة للركاب المطعمين أو المتعافين. ويوضح البروتوكول المحدث أن الركاب الذين تم تطعيمهم أو تعافيهم بالكامل ليسوا بحاجة إلى اختبار أو حجر صحي، بخلاف أولئك القادمين من مناطق عالية المخاطر، أو مناطق متغيرات «كوفيد». وقالت أندريا آمون، مديرة المركز الأوروبي لوقاية من الأمراض، إن بدء تنفيذ برامج التطعيم يسمح بتخفيف بعض التدابير للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل «ولكن إذا تم تخفيف التدابير في وقت مبكر جداً أيضاً بالنسبة للأشخاص غير المطعمين، فقد نشهد ارتفاعاً سريعاً في الحالات مرة أخرى».

وأضافت أنه من أجل السيطرة الفعالة على انتقال الفيروس من المجتمع المحلي، نحتاج إلى مواصلة نشر التطعيم وتوخي الحذر، إلى أن تتلقى نسبة كافية من السكان اللقاح. ويوصي البروتوكول بفحص معلومات التطعيم مرة واحدة في كل رحلة، ويفضل أن يتم ذلك قبل الوصول إلى مطار المغادرة.

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