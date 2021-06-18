قوة مشتركة جديدة لتوطيد الأمن في السودان

المصدر: الخرطوم - رويترز

أعلن الجيش السوداني خططا لتشكيل قوة مشتركة "لحسم التفلتات الأمنية" وفرض هيبة الدولة في العاصمة وعلى مستوى البلاد في الوقت الذي تخيم فيه أشباح الأزمة الاقتصادية والتوترات الإقليمية على فترة انتقالية هشة.

وصدر الإعلان بأمر من نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، ونُشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

ودقلو، الملقب باسم "حميدتي"، هو قائد قوات الدعم السريع التي ستكون جزءا من القوة الجديدة مع الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة و"ممثلين" من الجماعات المتمردة والنائب العام بحسب نص القرار.

وفي كلمة ألقاها هذا الأسبوع للدفاع عن إصلاحات تهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية عميقة الجذور وتوطيد الاستقرار في مرحلة انتقال سياسي تمهد لإجراء الانتخابات، حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مخاطر حدوث فوضى أو اندلاع حرب أهلية يغذيها موالون للقيادة السابقة.

وتمثلت آخر الإصلاحات في إلغاء دعم الوقود الأسبوع الماضي في وقت قفز فيه معدل التضخم السنوي إلى 379 بالمئة، مما أشعل نيران غضب شعبي عارم.

وتحذر السلطات السودانية من "عصابات وجماعات إجرامية" تنحي عليها بالمسؤولية في الاضطرابات بالعاصمة الخرطوم في الأيام الأخيرة.

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