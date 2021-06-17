إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 176 مليوناً والوفيات 3 ملايين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهر إحصاء لـ«رويترز»، اليوم ، أن أكثر من 176.91 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و985 ألفاً و359.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات، وتليها كل من الهند، والبرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، وبريطانيا، وإيطاليا، ثم الأرجنتين وكولومبيا.

ورصدت «رويترز»، قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات، وهي العراق، والأردن، والإمارات، ولبنان، والمغرب، والسعودية.

وكانت بيانات لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قد كشفت أمس (الأربعاء)، أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في 180 دولة حول العالم.

ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يومياً إلى نحو 7.‏35 مليون جرعة.

وأفادت البيانات بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 17.‏1 مليون جرعة.

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