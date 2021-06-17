مصر ترغب في حل أزمة سد النهضة عبر المسار التفاوضي

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، رغبة بلاده في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المسار التفاوضي. وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أمس، إن مصر سعت على مدار 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، وحقوق التنمية للشعب الإثيوبي، دون الإضرار بدولتي المصب. وأضاف أن مصر قدمت تنازلات على سبيل المرونة وتوفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا من أجل النهوض بمستوى المعيشة، مشيراً إلى أن إثيوبيا تواصل التعنت والتنصل من الاتفاقيات.

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