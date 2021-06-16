بوتين وبايدن يعتمدان إعلاناً مشتركاً لمنع نشوب حرب نووية

المصدر: موسكو - وكالات

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله عقب اختتام محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، في جنيف، اليوم الأربعاء، إن الرئيسين اعتمدا إعلانا مشتركا بخصوص الاستقرار النووي الاستراتيجي، يهدف إلى منع نشوب حرب نووية.

ووصف بايدن، النقاشات التي جمعته مع فلاديمير بوتين بأنها "إيجابية"، لكنه حذّر نظيره الروسي من أن واشنطن لن تتسامح مع أيّ تدخل في الانتخابات الأميركية.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقب القمة الثنائية في جنيف إن "نبرة اللقاء برمته. كانت جيدة وايجابية"، مضيفاً "أوضحت أننا لن نتسامح مع محاولات انتهاك سيادتنا الديموقراطية أو زعزعة انتخاباتنا الديموقراطية وسنرّد" في حال حصل ذلك.

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