بوتين يعلن الاتفاق مع بايدن على عودة السفيرين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن المحادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن في جنيف كانت «بناءة للغاية»، مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على عودة سفيريهما.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقب القمة في جنيف: «سيعودان إلى أماكن عملهما»، وأضاف أن توقيت عودتهما «مسألة إجرائية بحتة».

كما أعلن بوتين أنه اتفق مع بايدن على إجراء «مشاورات حول الأمن الإلكتروني».

وقارن الرئيس الروسي بين بايدن وسلفه، دونالد ترمب، قائلا: «إنه (بايدن) رجل متوازن ومحترف للغاية»، مشيدا بنظيره الأميركي .

وأضاف بوتين: «من الواضح أنه يتمتع بخبرة كبيرة»، مشيدا بالقيم الأخلاقية لبايدن. كما أشار إلى تغيير في النهج منذ نهاية ولاية ترمب، مشيرا إلى أن سلف بايدن كان «مختلفا».

وذكر بوتين أن بايدن «لم يدعني إلى البيت الأبيض... لم يتم توجيه دعوة من هذا النوع»، مضيفا أنه يجب تلبية الشروط من أجل هذا النوع من الاجتماعات.

ولم يستبعد بوتين التوصل إلى «تسويات» حول تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وقال: وقال «تباحثنا في الأمر، قد تكون هناك تسويات معينة»، موضحا أن المسألة طرحها بايدن خلال قمتهما في جنيف.

كما صرح بوتين الأربعاء بأنّه ليس على واشنطن أن تقلق من عسكرة روسيّة للقطب الشمالي الاستراتيجي وحيث لا تخفي روسيا طموحاتها. وقال إنّ «قلق الطرف الأميركي من العسكرة لا أساس له ... على العكس، أنا مقتنع بأنّه علينا التعاون».

وفيما يتعلق بالمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، قال بوتين إنه انتهك القانون حين ذهب إلى ألمانيا للعلاج إثر تعرّضه للتسمم. وقال «هذا الشخص كان يعلم أنه ينتهك القانون في روسيا»، في إشارة إلى خرق نافالني لشروط السجن مع وقف التنفيذ.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد أعلن أن اجتماع القمة بين الرئيسين الروسي والأميركي في جنيف اختتم اليوم الأربعاء بانتهاء اجتماع ثنائي موسع ضم كبار المساعدين عند الساعة 5:05 مساء (1505 بتوقيت جرينتش). وأضاف أنه لم يكن هناك سوى اجتماع ثنائي موسع واحد.

وقال بوتين وهو يجلس بجانب بايدن «سيادة الرئيس أود أن أشكرك على مبادرتك باللقاء اليوم... العلاقات الأميركية الروسية شهدت تراكم الكثير من القضايا التي تتطلب الاجتماع على أعلى المستويات».

وقال بايدن إنهما سيحاولان تحديد مجالات التعاون والمصالح المشتركة. وقال «من الأفضل دائما أن نلتقي وجها لوجه».

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