شركة فيتنامية قد تصنع لقاحات كورونا بعد التفاوض مع شركة أميركية

المصدر: هانوي - د ب أ

ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أنه من المتوقع أن تصنع شركة محلية لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعد التفاوض بشأن اتفاق لنقل التكنولوجيا مع شركة أميركية لإنتاج اللقاحات، لم يتم تحديدها، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بادئ الأمر أن الشركة هي "فينجروب جي إس سي" قبل أن تعدل بيانها لتزيل اسم الشركة.

ورفضت مجموعة "فينجروب" التعليق على البيان الذي صدر أولا، بينما لم يتسن الوصول إلى ممثلين عن وزارة الصحة على الفور، خارج ساعات العمل للتعليق على هذا التغيير.

وتكافح الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا تفشيا واسعا محليا لفيروس كورونا.

وسجلت البلاد عشرة آلاف و241 حالة إصابة بشكل إجمالي حتى أمس، و58 حالة وفاة.

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