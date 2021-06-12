قرية هندية تتضرع "للإلهة كورونا" لتخليصها من الفيروس

المصدر: لكناو (الهند) – رويترز

أقام قرويون هنود مزارا "للإلهة كورونا" وتضرعوا إليها طمعا في "تدخل إلهي" يقضي على الفيروس القاتل.

وابتهل المتدينون في قرية شوكلابور بولاية أوتار براديش الشمالية في صلواتهم ووضعوا مياها مقدسة وزهورا عند المزار الأصفر الزاهي الذي وضعوا فيه معبودتهم الإلهة "كورونا ماتا" قبل أيام.

وقالت قروية تُدعى سانجيتا أمس الجمعة "قد تجلب بركاتها بعض الراحة للقرويين ولقريتنا وللجميع".

وتضررت الهند بشدة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أبريل نيسان ومايو أيار، لكن هناك مؤشرات على تحسن الوضع.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن السلطات سجلت 84332 حالة إصابة جديدة اليوم السبت، في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من شهرين. وأودى مرض كوفيد-19 بحياة 367081 في الهند، وفقا لبيانات حكومية.

لكن يبدو أن الاستجابة لصلوات أهل قرية شوكلابور لم تكن كاملة حيث لا تزال هناك بعض الإصابات في المنطقة وإن كانت الأرقام الآن أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة الوباء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news