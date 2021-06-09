مقتل 3 أشخاص بحريق في مشفى وسط روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء حريق شب فجر اليوم الأربعاء في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة ريازان جنوب موسكو.

ونقل مصدر عن وزارة الطوارئ في ريازان أنه تم إجلاء 35 شخصا من المبنى المنكوب، وأن 11 شخصا أصيبوا جراء الحادث توفي ثلاثة منهم، فيما تم نقل الآخرين لمستشفى لتلقي العلاج. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد توفي الثلاثة نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون.

وقالت حكومة المنطقة إن بين المصابين إحدى الممرضات، التي كانت تشارك في جهود الإنقاذ ، وهي على قيد الحياة في حالة متوسطة، بينما بقية المصابين من نزلاء المستشفى.

وأكدت السلطات أنه تم إخماد الحريق بسرعة، فيما يواصل المستشفى عمله كالمعتاد، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تحديد سبب اندلاع النيران وتقييم حجم الأضرار.

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