ترامب يلمح إلى اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

المصدر: نورث كارولاينا ■ رويترز

شنّ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، هجوماً حاداً على خبير الأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، بشأن تعامله مع وباء «كورونا»، وطالب الصين بتعويضات، وندّد أيضاً بتحقيق جارٍ حالياً بخصوص مالياته، وألمح إلى اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

وفي كلمة بمؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية نورث كارولاينا، انضم ترامب إلى مجموعة من الساسة الجمهوريين، الذين ينتقدون فاوتشي لدعوته الأميركيين إلى وضع الكمامات للوقاية من فيروس «كورونا»، وشكك في بعض الأحيان في نظرية تقول إن الفيروس خرج من مختبر بمدينة ووهان الصينية.

ووصف ترامب فاوتشي بأنه «ليس طبيباً عظيماً لكنه خبير في الترويج»، وذلك لظهوره المتكرر في محطات تلفزيونية، وأضاف ترامب: «لقد كان مخطئاً في كل القضايا تقريباً، وفي ووهان والمختبر أيضاً».

وطالب ترامب الصين بدفع 10 تريليونات دولار تعويضات للولايات المتحدة والعالم بسبب الفيروس.

وانتقد الرئيس الأميركي السابق تحقيقاً جنائياً لمكتب النائب العام في نيويورك، ووصفه بأنه أحدث محاولة من الديمقراطيين لإسقاطه.

ويبحث التحقيق في ما إذا كانت منظمة ترامب قد قدمت تقارير زائفة عن ممتلكات عقارية، للحصول على قروض ومزايا ضريبية واقتصادية.

وألمح ترامب أيضاً إلى اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، قائلاً إنه يتطلع لذلك العام، ويقول مستشارون لترامب إنه يبحث إمكانية تنظيم حملة رئاسية أخرى.

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