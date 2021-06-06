إغلاق 41 منشأة طبية خاصة في مصر خلال يوم واحد

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إغلاق 41 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، أمس السبت، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، اليوم الأحد، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استفاءها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في أماكن مرخصة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار "مجاهد" إلى المرور على 68 منشأة طبية خاصة في المحافظتين، تنوعت ما بين "مستشفيات، عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعي، معامل، مراكز أشعة"، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

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