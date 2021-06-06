الأردن.. فصل النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلن مصدر أمني أردني الأحد تجدد «أعمال الشغب» في منطقة ناعور جنوب عمان بعد ساعات من فصل النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب وبعد يوم من إصابة أربعة عناصر أمن في أحداث نسبها شهود إلى أنصار النائب.

ونقلت قناة «المملكة» الرسمية عن مصدر أمني قوله «يتم التعامل مساء الأحد مع أعمال شغب وإطلاق نار من مجموعة من الأشخاص في (منطقة) ناعور» بجنوب عمان.

وأضاف المصدر إنه «تم فتح نقاط غلق و(ثمة) تواجد أمني كثيف في محيط (منطقة) ناعور لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول تجاوز القانون».

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان فجر الأحد أن أربعة من عناصر الأمن جرحوا مساء السبت في «أعمال شغب» في منطقة ناعور جنوب عمان، قام بها حسب شهود عيان أنصار النائب أسامة العجارمة الذي كانت قد جمدت عضويته من المجلس لمدة عام بسبب «تطاوله على هيبة مجلس النواب».

وصوت مجلس النواب الأحد على فصل العجارمة من مجلس النواب حيث صوت 108 نواب مؤيدين من مجموع 119 حضروا جلسة المجلس.

وصوت المجلس في جلسة خصصت لبحث تداعيات أحداث السبت.

وطالب رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات من النواب التصويت وقوفا حيث وقف وصوت 108 نائبا من مجموع 119 نائبا حضروا الجلسة على فصل العجارمة.

وقال العودات في كلمة في بداية الجلسة إن انعقاد هذه الجلسة الطارئة يأتي بناء على «طلب مقدم من الأغلبية النيابية بموجب المذكرة الموقع عليها النواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة».

وبحسب الدستور يفصل النائب من عضوية مجلس النواب بقرار من المجلس الذي هو منتسب إليه وبأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الذي يتألف من 130 نائبا.

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