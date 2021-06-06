حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,723,381 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد.

وتأكدت إصابة أكثر من 172,873,850 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

وسُجلت السبت 10,020 وفاة جديدة و403,621 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند 2677 والبرازيل 1689 والهند 532.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات 597,377 والإصابات 33,357,240، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 472,531 وفاة و16,907,425 إصابة، ثم الهند مع 346,759 وفاة (28,809,399 إصابة) والمكسيك مع 228,754 وفاة و 2,432,280 إصابة والبيرو مع 186,073 وفاة و 1,980,391 إصابة.

وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 564 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (309) والبوسنة (286) وجمهورية تشيكيا (282) ومقدونيا الشمالية (261).

وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي الاحد عند الساعة 10,00 ت غ 1,177,972 وفاة (33,872,153 إصابة) وأوروبا 1,141,892 وفاة من بين 53,211,826 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة وكندا معا 623,083 وفاة (34,748,020 إصابة).

وسجلت آسيا 502,761 وفاة (37,355,325 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 144,520 وفاة (8,725,622 إصابة)، وإفريقيا 132,049 وفاة (4,911,526 إصابة) وأحصت أوقيانيا 1104 وفيات (49379 إصابة).

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