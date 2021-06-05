"طالبان" تستولي على مقاطعة جديدة في أفغانستان

المصدر: كابول - د ب أ

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن مسلحي حركة "طالبان" استولوا على مقاطعة أخرى في إقليم نورستان بشرق أفغانستان، وقال عضو المجلس الإقليمي سعيد الله نورستاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القوات الحكومية تخلت عن مقاطعة دواب الواقعة بالإقليم بعد عشرين يوماً من المقاومة.

وبحسب نورستاني، سد المسلحون كل طرق الإمداد إلى المقاطعة، ما دفع القوات الحكومية إلى إخلاء المقاطعة بعدما لم يتمكنوا من تلقي أي مؤن غذائية أو ذخيرة.

وقال إسماعيل أتيكان، عضو البرلمان الذي يمثل الإقليم، إن القوات الحكومية غادرت المنطقة بدون قتال، بعد اتفاق توسط فيه شيوخ القبائل المحليون في المنطقة. وفي المقابل، لم يهاجمهم المسلحون أثناء الإخلاء.

أضاف أن المقاطعة تربط إقليمي بانجشير وباداخشان بنورستان ويشكل المسلحون الآن تهديداً على إقليم لغمان المجاور حيث أنهم حاصروا مقاطعة نورجرام في الإقليم.

وسقطت ثلاث مقاطعات حتى الآن في يد "طالبان" منذ مساء الخميس الماضي، وأكد مسؤولون محليون سقوط مقاطعتين في إقليمي زابول واوروزجان بجنوب البلاد في وقت متأخر من أمس الجمعة.

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