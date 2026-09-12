«الأرصاد»: «النينيو» مؤشر لارتفاع معدلات «أمطار الخير»

أكد المركز الوطني للأرصاد أن ظاهرة «النينيو» لا تعني بالضرورة حدوث فيضانات أو أمطار استثنائية في دولة الإمارات، إذ تختلف تأثيراتها بحسب الظروف الجوية والمناخية، داعياً أفراد المجتمع إلى متابعة التحديثات الرسمية عبر قنواته فقط.

وأصدر المركز بياناً بخصوص ظاهرة «النينيو» رداً على ما تم تداوله أخيراً في بعص مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تحذر من تأثيرات حادة لظاهرة «النينيو» وما يتصل بها من توقعات بفيضانات أو أمطار غير اعتيادية.

وأوضح أن «النينيو» ظاهرة مناخية طبيعية، يتركز تأثيرها المباشر في المحيط الهادئ. وبسبب هذه الظاهرة تتأثر بعض مناطق العالم بالجفاف، بينما تشهد مناطق أخرى أمطاراً فوق المعدل، مؤكداً أن «الدولة تُعد من المناطق المتوقع أن ترتفع فيها معدلات الأمطار».

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من قوة ظاهرة «النينيو» هذا العام، فإنها تعتبر مؤشراً على هطول «أمطار الخير»، إذ قد تصاحبها أحياناً أمطار غزيرة متى توافرت الظروف الجوية المناسبة في أجواء الدولة.

وأكد المركز أنه يتابع أنماط الطقس الإقليمية والعالمية، والأوضاع الجوية، على مدار الساعة، وأن أي حالة جوية مؤثرة سيُعلن عنها مسبقاً عبر قنواته الرسمية، مع إصدار التقارير والتحذيرات اللازمة قبل وقت كافٍ.

وأهاب بالجمهور ووسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم تداول الشائعات، أو إعادة نشرها والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية.

من جانب آخر، توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

. «النينيو» ظاهرة مناخية طبيعية، يتركز تأثيرها المباشر في المحيط الهادئ.